وزير التموين يتفق مع شركات الصرافة على سعر موحد يومي للدولار

عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع رئيس وأعضاء شعبة الصرافة على تحديد سعر بيع وشراء يومي للدولار موحد في شركات الصرافة وإعلام البنك المركزي به والإعلان في كافة وسائل الإعلام يوميا عن هذا السعر وذلك بهدف منع المضاربة على أسعار الدولار والعمل على استقرار سعره .

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية – في بيان لها اليوم – أنه تم الاتفاق على التنسيق مع شعبة المستوردين وإبلاغهم يوميا بسعر الدولار الذي تم تحديده وذلك عن طريق الغرف التجارية وإنشاء موقع إلكتروني خاص لشعبة الصرافة للاعلان عن سعر الدولار يوميا مع إنشاء خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين عن السعر اليومي وللابلاغ عن المخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم .

وطالب محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة والأعضاء بضرورة إنشاء إنتربنك بين البنوك وشركات الصرافة البالغ عددها 111 شركة تضم 450 فرعا وذلك لمنع تهريب العملة غير الدولارية للخارج وفي نفس الوقت توفير حصيلة دولارية للبنك المركزي، كما طالبوا بقيام البنك المركزي بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة سواء يوميا أو أسبوعيا بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهات المختصة بمواجهة الذين يعملون بمهنة الصرافة غير الرسميين لأنهم يعملون بطرق غير شرعية وهم الذين يرفعون أسعار الدولار.

وبدوره، أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاتفاق على سعر موحد لشركات الصرافة سوف يؤدي إلى منع المضاربة على أسعار الدولار واستقراره وأيضا خروج الفئات غير الرسمية من المضاربة على أسعار الدولار نتيجة وضع منظومة مستقرة لبيع وشراء الدولار.