المضادات الحيوية تقلل الحاجة للجراحة فى التهاب الزائدة الدودية بنسبة 92%

الزائدة الدودية من المشاكل المرضية التى يلجأ الكثيرون - فى حالة التهابها - لإجراء عملية جراحية بغرض إزالتها فورا، وكان هذا الإجراء الطبى هو السائد فى التعامل مع التهاب الزائدة الدودية منذ ما يزيد عن قرن من الزمان.

وفى السياق أوضح تقرير نشره مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الزائدة الدودية، لا يزيد من خطر المضاعفات على الأقل فى السنة الأولى من الإصابة بالمرض، وتقلل هذه المضادات الحيوية بشكل كبير الحاجة لإجراء عمليات جراحية لإزالة الزائدة الدودية بنسبة 92% خلال الشهر الأول من تشخيص المرض.

وقال "Ville Sallinen" - استشارى جراحة الجهاز الهضمى بمستشفى جامعة هلسنكى فى فنلندا – إن العلاج بالمضادات الحيوية لالتهاب الزائدة الدودية لا يؤدى إلى المزيد من المضاعفات، موضحا أن التهاب الزائدة الدودية هو حالة طبية خطيرة ومؤلمة، وكانت الجراحة هى العلاج الوحيد لأكثر من قرن من الزمان.

وبحسب التقرير فيمكن استخدام المضادات الحيوية فى علاج المرحلة الأولى من التهاب الزائدة الدودية غير القوى، وتوصل الأطباء إلى أن الأشخاص الذين عولجوا بالمضادات الحيوية تجنبوا إجراء عملية جراحية.

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