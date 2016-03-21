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توغل إسرائيلي محدود شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

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توغل إسرائيلي محدود شرق بيت حانون شمال قطاع غزة توغل إسرائيلي محدود شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين بشكل محدود شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط،  بأن 7 جرافات توغلت لمسافة 70 مترا في الأراضي الزراعية شرق بيت حانون وأجرت أعمال تجريف وتمشيط في المنطقة، وأشارت إلى أنه تزامن مع عملية التوغل تواجد عدد من الآليات العسكرية داخل الشريط الحدودي الفاصل لإسناد القوات المتوغلة.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل دوري في الأراضي القريبة من الشريط الحدودي الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم في هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودي نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

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