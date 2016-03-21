سفير سلوفاكيا الجديد لدي مصر يتسلم مهام منصبه

تسلم فالير فرانكو سفير سلوفاكيا الجديد لدي مصر مهام منصبه خلفا لأنطون بينتر، الذي غادر القاهرة مؤخرا.

وذكر بيان وزعته سفارة سلوفاكيا بالقاهرة، اليوم /الاثنين/ أن فرانكو عمل كمستشار وقنصل في السفارة السلوفاكية في هولندا عام 2014 وقبلها عمل في إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح والإرهاب في الخارجية السلوفاكية عامي 2013 و2014، ونائب رئيسة البعثة وقنصل وسكرتير أول بالسفارة السلوفاكية في مصر من عام 2008 إلي 2013، وقائم بالأعمال بسفارة بلاده في إيران من عام 2006 إلي 2008.

وأوضح البيان أن فرانكو شغل كذلك منصب رئيس وحدة مكافحة الإرهاب عامي 2005 و2006، وفي قطاع السياسات الأمنية بالخارجية السلوفاكية عامي 2004 و2005، ونائب رئيس البعثة وقنصل وسكرتير أول بالسفارة في طهران خلال الفترة

من 2001 إلي 2004، منها بأن سفير سلوفاكيا الجديد لدي مصر يجيد أربعة لغات وهي (الإنجليزية، والروسية، والعربية، والبولندية).