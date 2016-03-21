دانى جلوفر: الفنان الراحل عمر الشريف أيقونة سينمائية لا تنسى

قال الفنان العالمى دانى جلوفر، إن الفنان الراحل عمر الشريف كان زميل عمل وأنه يفتقده بشدة عقب رحيله عن الحياة ، وأنه ترك تاريخا سينمائيا عالميا وأصبح بمثابة أيقونة سينمائية لا تنسى.

وأضاف النجم دانى جلوفر – خلال الندوة التى نظمها مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمكتبة الأقصر العامة أمس الأحد لمناقشة كتاب (عمر الشريف في عيون العالم) ـ أنه التقى بالفنان عمر الشريف فى أعمال فنية أبرزها فيلم (لورانس العرب) ، وكذلك خلال احدى دورات مهرجان القاهرة السينمائى الدولي ، فعندما ظهرت مواهب عمر الشريف التمثيلية قبل أن يذهب إلي هوليود استطاع أن يجذب حب الجماهير حوله ، واصفا إياه بأنه فنان بمعنى الكلمة ، وحاليا فعلى صناع السينما أن يدركوا أهميتها في صنع العقول وتشكيل التفكير ، ومن ثم التركيز على الأعمال السينمائية الهادفة.

ووصف الفنان محمود حميدة عمر الشريف بأنه أول فنان مصرى ينطبق عليه مصطلح فنان عالمى ، وخاصة أنه كان يجيد العديد من اللغات ، وهنا كان بإستطاعته التمثيل بلغة أخرى غير لغته الأم ، وكان أداة وصل بين شعوب العالم الأول والثانى والثالث.

ووجه الناقد الفنى على أبو شادى الشكر للفنان العالمى دانى جلوفر على حضوره إلى مصر للمشاركة فى فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ، لافتا إلي أنه تحمس لفكرة الكتاب الذى أصدره المهرجان عن الفنان الراحل عمر الشريف بعد أن وجد مادة وصفها بالضخمة جدا عن الراحل عمر الشريف بكافة الصحف العالمية الكبرى.

من جانبه ، وجه السينارست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الشكر للفنان العالمى دانى جلوفر على حرصه على المشاركة بالمهرجان ، لافتا إلى أن كتاب ( عمر الشريف فى عيون العالم ) تم انجازه في وقت قياسى بعد أن أشرف على جمع مادته الناقد الفنى على أبو شادى.

وكان الفنان العالمى دانى جلوفر قد قام ظهر اليوم ، قبيل الندوة ، بجولة سياحية داخل معبد الأقصر وعقد مؤتمرا صحفيا عالميا أمام بهو المعبد وسط استقبال حافل من السينمائيين المصريين والأفارقة وبمشاركة 36 دولة أفريقية و9 دول من خارج القارة ، وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 23 مارس الجارى.

كما أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وضع فى شعار دورته الخامسة هذا العام صورة تجمع الفنان عمر الشريف بالفنانة الراحلة فاتن حمامة مأخوذة من فيلم (صراع فى الكرنك) ، بعد أن اتخذ فى شعار دورته الرابعة الماضية صورة الفنان خالد صالح عقب رحيله.