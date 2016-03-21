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ضبط 75 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى مصنع بالمنوفية

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ضبط 75 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى مصنع بالمنوفية ضبط 75 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى مصنع بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط 75 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بمصنع مواد غذائية بقويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد باهر عدلى، رئيس مباحث التموين، يفيد تحرير القضية رقم 7147 جنح مركز قويسنا لسنة 2016 م ضد محمد.د.م مسئول عن مصنع مواد غذائية بدائرة المركز، وتم ضبط 75 طنا عبارة عن (دقيق فاخر، أرز، زيت طعام، سمن، ملح طعام) مجهولة المصدر.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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مصر 365

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