بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يتفقد شوارع العريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الاثنين، فى بيان لها، أن اللواء السيد الحبال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، تفقد شوارع فى مدينة العريش للاطمئنان على الحالة الأمنية.

وخلال جولته التقى مدير أمن شمال سيناء أصحاب المحلات والأهالى، كما تجول فى أسواق المدينة، وتعد هذه هى الجولة الميدانية الخامسة من نوعها لمدير أمن شمال سيناء مترجلا فى مدينة العريش والتى رافقه خلالها عدد من قيادات مديرية الأمن.

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