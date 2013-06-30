أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

الجاكيت خيار نجمات هوليوود

Google+ Print
الجاكيت خيار نجمات هوليوود الجاكيت خيار نجمات هوليوود

الجاكيت الرسميّ أو Blazers كما يُسمّيه البعض، هو من القطع المهمّة التي لا يجب أن تخلو منها خزانتك. وقد أثبتت لنا إطلالات نجمات هوليوود الأنيقات هذه القاعدة.
يُمكنك أن ترتدي هذا النوع من الجاكيتات في أيّ موسم، ولكن احرصي على اقتنائه بخامة مناسبة وتصميم كلاسيكيّ، حتّى تُمكّنك من تنسيقه في العديد من الستايلات المختلفة.
ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الجميلة Rosie Huntington جاكيت مميّزاً بطبعة عصريّة جميلة، في لوك عمليّ مع بنطلون جينز. أمّا نجمة فيلم Les Misérables الممثلة Samantha Barks، فاختارت أن ترتدي في إطلالة أنثويّة ناعمة فستاناً أبيض قصيراً. يُمكنك اعتماد هذه الإطلالة العمليّة، كما يمكنك كذلك أن ترتدي هذا الجاكيت فوق فستانك، لتحصلي على إطلالة مسائيّة رائعة، كما فعلت النجمتان Sarah Jessica Parker وBerenice Bejo .
ابتكري طريقتك الخاصّة أو امشي على خطى نجمات هوليوود، وتألّقي بهذه القطعة الكلاسيكيّة، لتحصلي على إطلالة جذّابة وأنيقة... شاهدي الصور، وأخبرينا بالطريقة التي اخترتها لارتداء الجاكيت الرسميّ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي