الجاكيت خيار نجمات هوليوود

الجاكيت الرسميّ أو Blazers كما يُسمّيه البعض، هو من القطع المهمّة التي لا يجب أن تخلو منها خزانتك. وقد أثبتت لنا إطلالات نجمات هوليوود الأنيقات هذه القاعدة.

يُمكنك أن ترتدي هذا النوع من الجاكيتات في أيّ موسم، ولكن احرصي على اقتنائه بخامة مناسبة وتصميم كلاسيكيّ، حتّى تُمكّنك من تنسيقه في العديد من الستايلات المختلفة.

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الجميلة Rosie Huntington جاكيت مميّزاً بطبعة عصريّة جميلة، في لوك عمليّ مع بنطلون جينز. أمّا نجمة فيلم Les Misérables الممثلة Samantha Barks، فاختارت أن ترتدي في إطلالة أنثويّة ناعمة فستاناً أبيض قصيراً. يُمكنك اعتماد هذه الإطلالة العمليّة، كما يمكنك كذلك أن ترتدي هذا الجاكيت فوق فستانك، لتحصلي على إطلالة مسائيّة رائعة، كما فعلت النجمتان Sarah Jessica Parker وBerenice Bejo .

ابتكري طريقتك الخاصّة أو امشي على خطى نجمات هوليوود، وتألّقي بهذه القطعة الكلاسيكيّة، لتحصلي على إطلالة جذّابة وأنيقة... شاهدي الصور، وأخبرينا بالطريقة التي اخترتها لارتداء الجاكيت الرسميّ.