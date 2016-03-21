أحمد بان: محاولات "الإخوان" تعديل لائحتها الداخلية لن تحل أزمة الجماعة

قال أحمد بان، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن محاولات الإخوان لتعديل اللائحة الداخلية للجماعة لن تكون كافية لإنهاء أزمة الإنقسام الداخلى للتنظيم والتى تعد أكبر أزمة تعانى منها الجماعة منذ نشأتها.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن محمود عزت،القائم بأعمال مرشد الجماعة، غير متفق عليه بين جميع كوادر الإخوان، وهناك خلافات شديدة حول طريقة إدارته للجماعة، مؤكدا أن محمود عزت سيسير لائحة الإخوان وفقا لما يريده وسيفشل كافة محاولات تطوير اللائحة الداخلية الذى تقوم به اللجنة الإدارية العليا.

كانت جماعة الإخوان، قد أعلنت فى وقت سابق تعديل اللائحة الداخلية وفصل مكتب الإرشاد عن مجلس شورى الجماعة.

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