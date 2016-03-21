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الأرصاد: طقس اليوم ربيعى معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم ربيعى معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة الأرصاد: طقس اليوم ربيعى معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الاثنين ، طقس ربيعى معتدل نهارا بارد ليلا، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مدن القناة والوجه البحرى والقاهرة ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية تنشط جنوبا .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
>الصغرى العظمى

القاهرة

15 23

الإسكندرية

14 21

مطروح

13 19

بورسعيد

15 21

دمياط

14 21

بلطيم

14 21

الإسماعيلية

13 23

السويس

13 24

العريش

12 21

نخل

11 20

طابا

11 22

الطور

14 21

مرسى علم

16 24

الغردقة

15 26

شرم الشيخ

16 27

رفح

11 20

كاترين

7 19

سيوة

9 22

المنيا

10 24

الفيوم

11 24

رأس سدر

15 23

أبوسمبل

17 28

وسط الدلتا

15 22

أسيوط

11 24

سوهاج

12 24

الأقصر

15 26

أسوان

17 27

شلاتين

16 25

حلايب

17 22

الوادى الجديد

12 25

قنا

14 24

نويبع

16 23

السلوم

12 20 .

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