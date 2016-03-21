الأرصاد: طقس اليوم ربيعى معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود اليوم الاثنين ، طقس ربيعى معتدل نهارا بارد ليلا، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مدن القناة والوجه البحرى والقاهرة ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية تنشط جنوبا .إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21/3/2016 بجميع محافظات مصر
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
>الصغرى العظمى
القاهرة15 23
الإسكندرية14 21
مطروح13 19
بورسعيد15 21
دمياط14 21
بلطيم14 21
الإسماعيلية13 23
السويس13 24
العريش12 21
نخل11 20
طابا11 22
الطور14 21
مرسى علم16 24
الغردقة15 26
شرم الشيخ16 27
رفح11 20
كاترين7 19
سيوة9 22
المنيا10 24
الفيوم11 24
رأس سدر15 23
أبوسمبل17 28
وسط الدلتا15 22
أسيوط11 24
سوهاج12 24
الأقصر15 26
أسوان17 27
شلاتين16 25
حلايب17 22
الوادى الجديد12 25
قنا14 24
نويبع16 23
السلوم12 20 .
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21/3/2016 بجميع محافظات مصر