مصادر: رئيس الوزراء يعرض اليوم على الرئيس القائمة النهائية للوزراء الجدد

رجحت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر أن يعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، القائمة النهائية للوزراء الجدد على رئيس الجمهورية اليوم الاثنين خلال اللقاء الذى يجمعهما اليوم.

وأشار المصادر إلى أن حلف اليمين من المنتظر أن يكون اليوم أو غدا الثلاثاء، مضيفة أن رئيس الوزراء التقى حتى مساء أمس الأحد عددًا من المرشحين لوزارات الزراعة والتربية والتعليم والسياحة.

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