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76% من القراء يؤيدون إصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين

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76% من القراء يؤيدون إصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين 76% من القراء يؤيدون إصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء، تحت عنوان "هل تؤيد مطالبة البرلمان بإصدار تشريع لتجريم إفتاء غير المختصين؟"، أيد غالبية القراء مطالبة البرلمان بإصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين.

وأيد 76% من القراء مطالبة البرلمان بإصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين، بينما لم يؤيد 9% من القراء مطالبة البرلمان بإصدار تشريع يجرم إفتاء غير المختصين، فى الوقت الذى أعرب فيه 15% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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