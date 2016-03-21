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إحباط محاولة تهريب 4 طن بضائع مستوردة بمنفذى الرسوة والجميل الجمركى ببورسعيد

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إحباط محاولة تهريب 4 طن بضائع مستوردة بمنفذى الرسوة والجميل الجمركى ببورسعيد إحباط محاولة تهريب 4 طن بضائع مستوردة بمنفذى الرسوة والجميل الجمركى ببورسعيد
تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، برئاسة العميد محمد الألفى والعقيد حمدى صالح رئيس مباحث الميناء، من إحباط محاولة تهريب 4 أطنان بضائع مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية بمنفذى الرسوة والجميل الجمركى والمدقات غير المشروعة.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، تمهيدا لتسليمها إلى الإدارة المركزية للجمارك وإحالة المتهمين لنيابة الميناء لمباشرة التحقيق.


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