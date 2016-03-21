ضبط عاطلين وبحوزتهما 45 فرش حشيش وسلاحين ناريين بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز الباجور بالمنوفية من ضبط عاطلين وبحوزتهم 45 "فرش حشيش" تزن مايقرب من 20 كيلو، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى، رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد من تمكن النقباء محمد موسى، محمد على، عمر الحداد معاونى المباحث من ضبط كل من مكرم بدوى بطل سالمان ومحمد رمضان أبو حسين والمقيمان بقرية سبك الضحاك، وبحوزتهما 45 فرش حشيش وسلاح نارى بندقية خرطوش وأربع طلقات وفرد خرطوش وبه طلقة ومطواة قرن غزال ومبلغ مالى وعملات ورقية مختلفة وهاتفين محمولين وذلك أثناء عمل كمين محكم لهما وضبطهم بالسيارة رقم 158024 ملاكى منوفية ماركة فولفو التى يستخدمونها فى تهريب ونقل المواد المخدرة، بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم التحفظ على المضبوطات.

وتم تحرير المحضر رقم 4715 لسنة 2016 جنح الباجور عن الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.