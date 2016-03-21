القرفة والريحان والشمر.. أفضل الوصفات لعلاج تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض واحدة من المشاكل الصحية الشائعة بين النساء فى هذه الأيام، نتيجة تغيير نمط الحياة، حيث تعانى كثيرات من الإصابة بهذا المرض الذى يسبب السمنة والخلل فى الهرمونات وأخيرا العقم.

وكشف الموقع الهندى " sky Bold"، فى تقرير نشره مؤخرا عن أفضل الوصفات الطبيعية المعالجة لمتلازمة تكيس المبايض، تتضمن:

الريحان

الشاى بالنعناع

القرفة

الشمر

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>يساعد تناول الريحان فى تنظيم الدورة الشهرية وتعزيز تجويف المبيض وتجديد الجهاز التناسلى للمرأة، لاحتوائه على الاستروجين النباتى الذى يحافظ على مستوى الأنسولين الطبيعى بالجسم.>الشاى بالنعناع، من الوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاج تكيس المبايض، لاحتوائه على خصائص مضادة لهرمون الذكورة، وبالتالى يقلل تناول الشاى بالنعناع هرمون التستوستيرون الحر الذى تتسبب زيادته فى نمو الشعر الزائد بأجساد النساء.>القرفة واحدة من أفضل علاجات تكيس المبايض، فقد أثبتت الدراسات قدرة القرفة على حل مشكلات عدم انتظام الدورة الشهرية، ومشاكل الخصوبة والعقم.>مصدر غنى بهرمون الاستروجين النباتى الذى يساعد على خفض مستوى الإنسولين فى الدم، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات فى الجسم.

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