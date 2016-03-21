طائرات التحالف العربى تقصف معسكر ألوية الصواريخ بفج عطان والصمع باليمن

> قصفت طائرات دول التحالف العربى فى الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء والمديريات المحيطة بها فى إطار محافظة صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات قد استهدفت معسكر ألوية الصواريخ فى جبل فج عطان غرب العاصمة ودوت أصوات 3 انفجارت قوية من المكان .

كما استهدفت الطائرات معسكر الصمع لحرس الجمهورى بمديرية أرحب شمال غرب المحافظة ومعسكر الدفاع الحوى بمنطقة العرة بمديرية ضلاع همدان غرب العاصمة .

>وقامت الطائرات بالتحليق المكثف فى سماء العاصمة وضواحيها حتى بعد فجر اليوم .

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