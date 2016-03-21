مكتبة الإسكندرية تحتفى بمرور 400 عام على وفاة شكسبير

تنظم مكتبة الإسكندرية فى الفترة من 23 إلى 27 إبريل 2016، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى فى مصر ، احتفالية كبرى بعنوان "شكسبير 400: إلى أبد الآبدين 2016"، وذلك بمناسبة مرور 400 عام على وفاة الكاتب المسرحى والأديب الشهير وليم شكسبير (1564-1616م).

وتحتفل مكتبة الإسكندرية على مدار خمسة أيام بالتراث الذى خلفه وليم شكسبير للإنسانية جمعاء، وذلك من خلال مؤتمر أكاديمى دولى، ومهرجان يضم مئات الفعاليات الفنية والثقافية.

وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إنه فى إطار الفعاليات الثقافية والفنية التى تقام حول العالم هذا العام تخليدًا لذكرى شكسبير، تأتى احتفالية مكتبة الإسكندرية لتؤكد أن أعماله استطاعت أن تتخطى حاجز الزمن واللغة، وعلى قدرته الاستثنائية على مخاطبة أجيال وثقافات مختلفة عبر اختلاف الزمان والمكان.

وأضاف: "كان وليم شكسبير أول من استخدم عبارة "إلى أبد الآبدين"، وها نحن نحتفل به فى عام 2016 لنؤكد أن إبداعاته ستظل معنا إلى الأبد".

وأكد سراج الدين أن الهدف من هذه الاحتفالية هو نشر أعمال وإبداعات شكسبير بين الجمهور المصرى بمختلف قطاعاته، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة من خلال مناقشة هذه الأعمال وعرضها فنيًا، وإتاحة الفرصة للتعلم والمعرفة من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة ومعدة خصيصًا لإفادة جمهور متنوع كالأطفال، الأكاديميين، ذوى الاحتياجات الخاصة، والجمهور العام.

وقالت هبة الرافعي؛ مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات الدولية بمكتبة الإسكندرية، إن الاحتفالية ستشهد مؤتمرًا أكاديميًا دوليًا، يجمع عدد كبير من الخبراء والباحثين والمهتمين بأعمال وليم شكسبير؛ ومنهم الدكتور محمد عناني؛ أستاذ الأدب الانجليزى بجامعة القاهرة وأستاذ الترجمة، وعدد كبير من الأكاديميين والفنانين من المملكة المتحدة، الهند، وعدد من الدول الأوروبية.

وتدور محاور المؤتمر حول ثلاثة موضوعات رئيسية؛ وهي: ترجمة أعمال شكسبير، التاريخ والسياسة فى أعمال شكسبير، وشكسبير والنقد الأدبي.

وأضافت الرافعى أن الاحتفالية ستشهد عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الثقافية التى تشارك فيها كافة قطاعات مكتبة الإسكندرية للاحتفاء بحياة وأعمال وليم شكسبير من خلال أشكال الفنون المتنوعة؛ كالعروض المسرحية وعروض الأفلام والمعارض الفنية.

وكانت إدارات مكتبة الإسكندرية المختلفة قد بدأت بالفعل بتقديم أعمال وليم شكسبير من خلال أنشطتها وفعالياتها منذ بداية هذا العام، والتى ستستمر وصولاً إلى أسبوع الاحتفالية فى الفترة من 23 إلى 27 إبريل.

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