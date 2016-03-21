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اليوم.. استكمال محاكمة "بديع" و104 أخرين بأحداث عنف الإسماعيلية

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اليوم.. استكمال محاكمة "بديع" و104 أخرين بأحداث عنف الإسماعيلية اليوم.. استكمال محاكمة "بديع" و104 أخرين بأحداث عنف الإسماعيلية
تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات الأسماعيلية برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة محمدبديع مرشد جماعة الاخوان و104 متهمًا أخرين بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ " أحداث الإسماعيلية، لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات،ونسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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مصر 365