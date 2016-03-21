ضبط 2 من مروجى المخدرات و34 محكوما عليه فى حملات أمنية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الاثنين ضبط "م أ م"، وبحوزته 10 قطع طويلة من مخدر الحشيش، و20 قرصا مخدرا من عقار الترامادول ومبلغ مالى 870 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 710 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش .. جار العرض على النيابة العامة .

وضبط "أ س ع"، وبحوزته 60 قرصا مخدرا "20 ترامادول،40 تامول"، ومبلغ مالى 115 جنيها وهاتف محمول، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 711 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة ثان العريش، جار العرض على النيابة العامة.

وضبط 34 محكوما عليهم بينهم "أ ع م"، فى القضية رقم 1011 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بئر العبد "مخدرات"، المقيدة برقم 579 لسنة 2012 كلى شمال سيناء حصر رقم 15 لسنة 2016 السجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه بجلسة 2/2/2016، وضبط 7 قضايا تموينية، و64 مخالفة مرافق متنوعة .

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