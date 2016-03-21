طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 61 طلعة جوية على مواقع "داعش"

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 61 طلعة جوية على مواقع تنظيم (داعش)؛ مما أسفر عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير أسلحة وآليات للتنظيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طيران القوة الجوية نفذت 11 طلعة جوية ونفذ طيران الجيش 14 طلعة أخرى لإسناد القوات العراقية.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 36 طلعة جوية، شملت مناطق: الموصل وسنجار وتلعفر بنينوى والشرقاط بصلاح الدين والمحمدى وكبيسة وجبة والبوشجل والدولاب والبوبالى والحبانية بالأنبار؛ أسفرت عن قتل 39 إرهابيا وتدمير مركزى تجمع ومفرزة هاون ومخبأين للسلاح و6 منصات صواريخ وثلاثة مواقع قتالية و5 سيارات إحداهن مفخخة وشاحنتين للتنظيم.

ووفقا لمعلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذ طيران التحالف ضربة جوية بقضاء "تلعفر"، استهدفت رتلا لـ "داعش"؛ أسفر عن مقتل القيادى فى التنظيم مثنى حمزة إبراهيم العفرى و24 إرهابيا آخرين وتدمير ست سيارات.

كما نفذ طيران القوة الجوية ضربة على موقع بقضاء "الحضر" بنينوى استهدفت تجمعا لـ "داعش"؛ أسفر عن مقتل 13 إرهابيا وتدمير7 سيارت للتنظيم.. وقصف طيران القوة الجوية أيضا مقر المحكمة الشرعية لداعش فـى ناحية "العباسي" بقضاء الحويجة بكركوك؛ مما أسفر عن مقتل القيادى فى التنظيم سليمان على حسين المكنى "أبو طارق" و20 من الإرهابيين.

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