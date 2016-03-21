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وفد برلمانى يزور الوادى الجديد لبحث مشكلاتها حتى يوم الخميس المقبل

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وفد برلمانى يزور الوادى الجديد لبحث مشكلاتها حتى يوم الخميس المقبل وفد برلمانى يزور الوادى الجديد لبحث مشكلاتها حتى يوم الخميس المقبل
زار وفد برلمانى محافظة الوادى الجديد الأحد والذى تضمن 16 عضوا من مجلس النواب وذلك ضمن اللجنة التى تم تشكيلها من المجلس لتجوب المحافظات الحدودية لبحث مشكلاتها ووضع الحلول المناسبة لها فى إطار الخطة التنموية التى تستهدف هذه المحافظات والذى تستمر زيارته حتى يوم الخميس القادم لمتابعة اهم المشكلات التى تواجهها المحافظة .

وتضمن وفد مجلس النواب ممثلى دائرتى الخارجة والداخلة وهم "داوود سليمان، جمال آدم، برديس سيف الدين، ابتسام أبو رحاب نواب الوادى الجديد بالاضافة إلى النواب محمد محيى، وكريم يحيى و محمد صديق هيكل و محمد عبد الله هيبة، السيد حجازة، بسام فليفل، أمانى عزيز، محمد العتمانى، محمد كساب، أحمد الشريف، فوزى إسماعيل"، فيما اعتذر عن عدم الحضور النائبان على الكيال، آمال حسن طرابية.


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