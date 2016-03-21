الداخلية تستقبل طلبات المواطنين لأداء "الحج" بأقسام الشرطة ومديريات الأمن

تستقبل أقسام الشرطة ومديريات الأمن، اليوم الاثنين، ولمدة أسبوعين الالاف من المواطنين الراغبين فى السفر لأداء مناسك الحج، للتقديم فى "قرعة الداخلية"، حيث أن التقديم يتم من خلال أقسام الشرطة ومديريات الأمن وشبكة المعلومات الدولية.>ووضعت وزارة الداخلية عدة تعليمات للتقدم بطلبات حج القرعة، أبرزها:

1. تقدم الطلبــات إلى القسم – المركز - مديريات الأمن - الموقع الالكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية "www.moi.gov.eg" – أو الاتصال بالخدمات الصوتية على رقم 27983000-02 دون التقييد بمحل الإقامة وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب.

2. بناءً على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج هذا العام سيتم توحيد جهة تسجيل جميع بيانات المتقدمين للحج وعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج عن طريقها (قرعة – سياحة - تضامن) بحيث لا يكون هناك تكرار للاسم فى أكثر من قرعة على أن يكون ذلك قبل إجراء القرعة.

3. تدون البيانات بهذا الطلب من واقع بطاقة رقم قومي سارية، ولن تقبل الطلبات فى حالة انتهاء صلاحية البطاقة.

4. لا يجوز تقديم أكثر من طلب حج لذات الشخص بأقسام ومراكز أخرى وفي كل الأحوال ستلغى الطلبات المكررة ولن يدخل القرعة سوي الطلب المدرج به محل الاقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ولن تسمح المنظومة الإلكترونية لمقدمى طلبات الحج بالتقدم لأداء فريضة الحج فى أكثر من مديرية.

> 5. لا يجوز تقديم طلب لأكثر من مرافق واحد فقط مهما بلغ سنه.

6. يشترط لقبول الطلب مرور خمس سنوات هجرية على أخر أداء لفريضة الحج ابتداءً من عام 1431 هـ -2010 م وما قبلها سواء عن طريق (القرعة-السياحة-وزارة التضامن – الهيئات) ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التى لم يسبق لها الحج أو من تقدم بشهادة تحركات بعدم سابقة الحج.

7. ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عاماً إلا إذا كان مرافقاً لأحد والديه المستوفى لشروط حج القرعة وفى حالة المرافق صغير السن (ذكور / إناث) يشترط استخراج جواز سفر منفصل ولا يضاف على جواز سفر أحد والديه وتحتسب التأشيرة الممنوحة له من ضمن حصة المديرية من التأشيرات وتحدد قيمة الرحلة والرسوم وفقاً للفئة العمرية للمرافق.

8. الإناث أقل من 45 عام يشترط لسفرهم وجود محرم مرافق لهن مع وجود إثبات لصلة القرابة على ألا يقل سن المحرم عن 18 عام ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 15/7/2016 م الموافق 10 شوال 1437 هـ .

ـ وزارة الداخلية: بدء التقدم لحج القرعة من الاثنين المقبل ولمدة 15 يوما