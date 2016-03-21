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بيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن تصريحات "جون كيرى" ضد مصر

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بيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن تصريحات "جون كيرى" ضد مصر بيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن تصريحات "جون كيرى" ضد مصر
قال فرج عامر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم ، إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ضد مصر، واصفا إياها بالتدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى.

وأضاف "عامر "، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن حديث جون كيرى وانتقاده لحقوق الانسان فى مصر يؤكد وجود مؤامرة ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عليه أن يرد على الأمريكان وإدعاءاتهم.


>المتحدث باسم الخارجية: الحكومة الأمريكية تمول منظمات مخالفة للقانون
>

"المصرى لحقوق الإنسان": بيان واشنطن عن قضية التمويل الأجنبى تدخل سافر

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مصر 365

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