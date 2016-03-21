الاستئناف تتسلم ملف إحاله ٦ متهمين "إخوان" للجنايات بتهمة محاولة اغتيال القاضى خفاجى

تسلمت محكمه استئناف القاهرة ملف القضيه المتهم فيها ٦ متهمين من اعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الارهابية لمحكمة الجنايات بتهم محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى ونجلة محمد وكيل النائب العام استعدادا لتحديد جلسه لبدء محاكمه المتهمين.

و المتهمين المحالين للجنايات هم اسامة ابراهيم على هارب- " عضو التنظيم الدولى للإخوان ومقيم فى المانيا ومحمد طه احمد وهدان ومحمد سعد عليوه " عضوا مكتب الارشاد" وعبد الرحيم مبروك الصاوى وحسن عبد الغفار السيد ومحمد محمود عزام.

>ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة ومواد متفجرة ومحاولة قتل المستشار معتز خفاجى ونجله والاعتداء على ممتلكات خاصه وعامة.

>وكشفت التحقيقات أن المتهم الهارب بالمأنيا كلف عضوا مكتب الارشاد باغتيال المستشار معتز خفاجى ضمن سلسلة اغتيالات لعدد من المستشارين فاستعان المتهمين بثلاث متهمين اعضاء جماعة الاخوان وقاموا بمارقبة منزل المستشار خفاجى وحصر مواعيد دخولة وخروجة وقاموا باعداد قنبلتين ووضعوهما بجوار منزله واسفل سيارة وانفجرتا قبل نزول المستشار خفاجى ونجله من منزلهما.

إحالة 6 متهمين إخوان لـ"الجنايات" فى محاولة استهداف المستشار معتز خفاجى