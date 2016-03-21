وزارة الهجرة العراقية: عودة 251 عائلة نازحة إلى "جلولاء" بمحافظة ديالى

>ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن 251 عائلة نازحة عادت إلى مناطقها فى ناحية "جلولاء" بقضاء "خانقين" فى محافظة ديالى شمال شرقى العراق.

وقال على غازى أغا مسئول مكتب هجرة "خانقين" - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - إن النازحين عادوا إلى أحياء العروبة والخضراء والطليعة بمركز ناحية "جلولاء" المحررة من قبضة تنظيم (داعش)، مشيرا إلى أن العوائل عادت بالتنسيق مع القوات الأمنية والجهات الإدارية المعنية فى منطقتى "القضاء" و"الناحية".

وأشار أغا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عودة 500 عائلة نازحة أخرى إلى منطقة "العروبة" فى جلولاء.. داعيا الحكومة المحلية فى القضاء والناحية للإسراع فى توفير الخدمات للمناطق المحررة لتشجيع العوائل النازحة على العودة.

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