لو طفلك مدمن مياه غازية.. اعرفى السبب واديله ميه بلمون وفاكهة بالزبادى

شرب المياه الغازية للأسف أصبح من ضمن العادات الغذائية السيئة للكثير من الأطفال وحتى الكبار، وهو أمر فى غاية الخطورة لأنه ينذر بجيل كامل من ضعاف العظام، ومرضى السمنة، والمعرضون للإصابة بمشاكل فى الكلى.

وتوضح الدكتورة رحاب فهمى - استشارى التغذية - أن نسب الأطفال الذين اعتادوا شرب المشروبات الغازية خلال اليوم تتزايد فى الفترات الأخيرة، وذلك لتغير عادات الطفل الغذائية بشكل عام أثناء تناول الطعام، وانتشار ثقافة المياه الغازية المرافقة للوجبات السريعة، مما رسخ فكرة تناولها بجانب الطعام، وهذا يؤثر بالطبع على الهضم والإخراج، ويؤدى إلى زيادة معدلات السمنة عند الصغار، ويضر وظائف الكلى وسلامة العظام.

ونصحت استشارى التغذية، الأمهات بالتركيز على الآتى:

>-المشروبات البديلة والتنويع فيها حتى لا يشعر الطفل بالملل.

>-قللى رويدا من كمية المياه الغازية التى يتناولها طفلك المدمن حتى تمنعيها مطلقا.

>-اقنعيه أنها سبب كل الآلام والمشكلات الصحية التى قد تزوره.

>-مشروب الفواكه كالتوت والخوخ والمشمش مع الزبادى وبعض اللبن والعسل من أفضل المشروبات التى يفضلها الأطفال.

>-مشروب المياه المضاف إليه أوراق النعناع أو شرائح الليمون أو البرتقال.

>-قومى بحيلة جيدة محببة للأطفال، وهى خلط مجموعة من الفواكه السكرية واللاذعة جيدا، وقدمى كل يوم ومع الوجبات المختلفة هذا المشروب المختلف، كالكيوى مع عصير الليمون والتفاح، الفراولة والمانجو وهكذا.

>-امنعى تدريجيا تناول طفلك للوجبات السريعة، وإن اضطررت إلى ذلك فليكن المشروب المصاحب للوجبة عصير وليس مياه غازية.

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