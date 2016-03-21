عبور 1243 سفينة قناة السويس من الاتجاهين خلال يناير

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المجرى الملاحى للقناة، خلال شهر يناير، شهد عبور 1243 سفينة محملة من الاتجاهين وتتضمن أنواعا مختلفة من السفن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس طبقا للاتجاه وحالة الملاحة خلال شهر يناير 2016، أن القناة شهدت تحميل 142 ناقلة بترول من الشمال و153 ناقلة بترول من الجنوب بإجمالى 295 ناقلة بترول من الاتجاهين، كما عبرت 25 سفينة غاز طبيعى محملة من الشمال و9 سفن من الجنوب بإجمالى تحميل 34 سفينة غاز طبيعى من الاتجاهين فى يناير الماضى.

وأشارت التقارير إلى أن 184 سفينة بضائع صب عبرت القناة من الاتجاهين منهم 104 سفينة من الشمال و80 سفينة من الجنوب، كما عبرت 107 سفينة بضائع عامة القناة من الاتجاهين فى يناير 2016 منهم 66 سفينة من الشمال و41 سفينة من الجنوب وعبور 465 سفينة حاويات منهم 225 سفينة من الشمال و240 سفينة من الجنوب.

وأضافت التقارير:" خلال شهر يناير 2016 عبرت القناة من الاتجاهين 40 حاملة جرارات منهم 22 من الشمال و18 حاملة جرارات من الجنوب وعبور 73 حاملة سيارات من الاتجاهين منهم 36 حاملة سيارات من اتجاه الشمال و37 حاملة سيارات من اتجاه الجنوب وسفينتين ركاب إحداهما من اتجاه الشمال والأخرى من الجنوب، كما عبرت 43 سفينة أنواع أخرى من الاتجاهين خلال يناير 2016 منهم 17 سفينة من اتجاه الشمال و26 سفينة من الجنوب.

2112 ألف طن متوسط يومى لحمولات السفن المارة بقناة السويس خلال يناير الماضى

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