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سعد الدين إبراهيم: أتواصل مع"شفيق" ولم نتحدث عن"مصالحة الإخوان"

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سعد الدين إبراهيم: أتواصل مع"شفيق" ولم نتحدث عن"مصالحة الإخوان" سعد الدين إبراهيم: أتواصل مع"شفيق" ولم نتحدث عن"مصالحة الإخوان"
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه يتواصل مع الفريق أحمد شفيق بشكل مستمر خاصة فى المناسبات الاجتماعية كالأعياد وما إلى ذلك، نافيا التحدث معه فى المشهد السياسى.

وأشار "إبراهيم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه لا يعرف رأى الفريق شفيق فى المبادرة التى طرحها للمصالحة بين الإخوان والدولة، مضيفًا:" أتواصل معه لكنى لم أتحدث معه فى المصالحة".

يشار إلى أن المبادرة التى طرحها "سعد الدين إبراهيم" لعقد مصالحة بين الدولة والإخوان، قوبلت بحملة انتقاد شديدة من جانب الأحزاب والقوى السياسية.


>غضب عارم ضد سعد الدين إبراهيم بعد حواره مع "اليوم السابع" وتأكيده أن الإخوان جماعة غير إرهابية ودعواته للمصالحة معهم.. وحيد حامد: كبر وخرف ويتباهى بخيانته.. الوفد: مصالحة "بديع والشاطر ومرسى" مستحيلة

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