ننشر شروط التعاقد على تركيب عدادات مياه للشقق والمحال التجارية بالجيزة

أعلن المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن تلقى طلبات من المواطنين لتركيب عدادات المياه للمبانى المرخصة.

وأشار رئيس الشركة لـ" اليوم السابع"، إلى أن الأوراق المطلوبة لإتمام التعاقد هى" عقد الملكية، صورة منه ، رخصة المبانى أو عقد الملكية، إيصال كهرباء"، وحضور المالك شخصيا أو من ينوب عنه بتوكيل".

وعن التعاقد مع الجهات الحكومية، شدد "حنفى"، على ضرورة تقديم طلب من الجهة التى تطلب توصيل المياه فقط، وللمستأجرين حال امتناع المالك عن توصيل المياه، على المستأجرين إحضار إنذار فى المحكمة ، وفى حالة عدم حضور المالك يتم التعاقد مع المستأجرين بعد إحضارهم عقود الإيجار وأصل الإنذار وإيصال الكهرباء باسم المالك (مناولة السكان).

شروط تركيب العدادات الفرعية للشقق والمحلات

وأوضح أنه للتعاقد مع الشقق على عداد فرعى دون موافقة المالك، يجب إحضار صورة من عقد الإيجار أو التمليك و إيصال الكهرباء، وعن المحلات يشترط موافقة المالك كتابة مع إحضار عقد الإيجار أو التمليك وعمل وصلة فرعية (عداد فرعى )، ويحق لمستأجرى المحلات أن يتقدموا بطلبات وصلات رئيسية دون موافقة المالك كتابة.

وقال رئيس الشركة، إن المستندات المطلوبة ، صورة من عقد الإيجار أو التمليك أو خطاب التخصيص حسب الأحوال، صورة رخصة المبانى أو الرسم الهندسي، صورة إثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر) وان كان الطالب وكيلا عن المالك الأصلى يقدم سند الوكالة.

>مستندات العداد الفرعى للشقة

وعن المستندات المطلوبة لتركيب عداد فرعى لوحدة "شقة"، (صورة عقد الإيجار أو التمليك أو خطاب التخصيص حسب الأحوال، خطاب من الوحدة المحلية للمبانى المقامة بعد عام 1992 – مكلفة من الضرائب العقارية للمبانى المقامة بعد عام 1992 – فاتورة كهرباء أو تليفون أو غاز لراغبى الانفصال عن الاشتراك الأصلى "عداد لكل وحدة"، صورة إثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر) وإن كان الطالب وكيلا عن المالك الأصلى يقدم سند الوكالة، إيصال مياه من نفس العقار الواقعة به الوحدة موضوع الطلب، وعليه إحضار أصول هذه المستندات للاطلاع عليها وردها إليه بمعرفة الموظف المختص بالفرع).

المستندات المطلوبة لتركيب عداد لوحدة ذات نشاط تجارى

>وأوضح أن تركيب عداد لوحدة نشاط تجارى، يتطلب ( إحضار نفس مستندات تركيب عداد فرعى (وحدة واحدة)، صورة من البطاقة الضريبية لبيان النشاط، إجراءات تغيير التعاقد ( تغيير اسم صاحب الاشتراك إلى اسم آخر)، تنازل موثق من الشهر العقارى أو إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون باسم المشترك الجديد، صورة عقد الإيجار أو التمليك+إيصال مياه، صورة إثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر) وإن كان الطالب وكيلا عن المالك الأصلى يقدم سند الوكالة).

إجراءات التوصيل و التنفيذ

وأكد رئيس الشركة، أن الإجراءات تستلزم تقديم المستندات المطلوبة حسب كل حالة من الحالات الموضحة إلى مسئول خدمة العملاء بالفرع، وأن يقوم محرر الطلب بتسديد رسم المعاينة فى نفس اليوم ويسقط بعد مضى شهرين فى حالة عدم تمكين المشرف الفنى من إجراء المعاينة، يتم تحويل طلب الاشتراك إلى القسم الفنى لإجراء المعاينة على الطبيعة خلال اسبوع وتحرر المقايسة بالمهمات المطلوبة ، سداد قيمة المقايسة بخزينة الفرع ، وفى حالة عدم السداد خلال شهرين من تاريخ المعاينة يسقط حقه فى المستندات المقدمة وفى رسم المعاينة، يتم التوصيل وفتح المياه للمشترك خلال أسبوع من سداد قيمة المقايسة).

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