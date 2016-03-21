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حصريا.. هذه هي شخصيات تامر حسني في فيلمه الجديد

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الأحد 20-03-2016 22:06

علمت سيدتي نت من مصادر خاصة أن الفنان تامر حسني سيجسد من خلال فيلمه الجديد"الطيب والشرس والطويل" المزمع البدء في تصويره قريبا ثلاثة شخصيات منهما شخصية رجل يعاني من البدانة وأخر يعاني من قصر قامته ويرصد إلى إي مدى يتعرض مثل هؤلاء الأشخاص لمشاكل في حياتهم.

هذا وعلى الجانب الأخر فعلمت سيدتي نت أيضا أن تامر سيتوج سفيرا للأمل قريبا في إحتفالية كبرى وذلك بعد نجاحه الكبير الذي حققه في حملة التبرع بالدم.

فيلم"الطيب والشرس والطويل"من إنتاج وليد منصور،وإخراج ياسر سامي.

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