خاتم النجمة الراحلة شيرلي تيمبل للبيع بـ 35 مليون دولار

كشف دار سوذبي للمزادات إن خاتماً من الالماس يعود للنجمة الامريكية شيرلي تيمبل Shirley Temple ، سيباع في المزاد الشهر المقبل، على ان يفتتح المزاد بسعر 25 مليون دولار.

وقال سوذبي إن والد تيمبل كان قد اشترى الخاتم الذي يتضمن ماسة زرقاء يبلغ حجمها 9,54 قيراط في عام 1940 بسعر 7,210 دولارات.

وأعلن الدار أن جهة خاصة اشترت الخاتم من ارث تيمبل وقررت بيعه الآن، ويعتقد ان قيمة الخاتم تبلغ 35 مليون دولار.

وكانت تيمبل، وهي واحدة من اشهر نجمات هوليوود في ثلاثينيات القرن الماضي، قد توفيت عام 2014 عن عمر ناهز 85 عاماً.

وكانت شيرلي تيمبل قد دخلت عالم السياسة بعد اعتزالها العمل السينمائي، وعينت سفيرة للولايات المتحدة في غانا وتشيكوسلوفاكيا، كما عملت مندوبة دائمة لدى الامم المتحدة.

وبدأت شيرلي مسيرتها الفنية وهي ما زالت في الثالثة من عمرها، وفي عام 1935 اصبحت اصغر ممثلة تفوز بجائزة اوسكار، وكان عمرها حينئذ 6 سنوات فقط.