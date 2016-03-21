بالصورة: عاصي الحلاني يعايد ابنته دانا بمناسبة عيد ميلادها
الأحد 20-03-2016 01:34
وجه النجم عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على تويتر، معايدة لابنته دانا بمناسبة عيد ميلادها.
ونشر الحلاني صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها بالقول: عقبال المية يا نور عيوني حبيبتي دانا.
وفور انتشار الصورة، انهالت التعليقات من قبل محبي عاصي، الذين تمنوا لابنته العمر الطويل.
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