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بالصورة: عاصي الحلاني يعايد ابنته دانا بمناسبة عيد ميلادها

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الأحد 20-03-2016 01:34

وجه النجم عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على تويتر، معايدة لابنته دانا بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الحلاني صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها بالقول: عقبال المية يا نور عيوني حبيبتي دانا.

وفور انتشار الصورة، انهالت التعليقات من قبل محبي عاصي، الذين تمنوا لابنته العمر الطويل.

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