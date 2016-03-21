بالصورة: عاصي الحلاني يعايد ابنته دانا بمناسبة عيد ميلادها

وجه النجم عاصي الحلاني عبر صفحته الخاصة على تويتر، معايدة لابنته دانا بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الحلاني صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها بالقول: عقبال المية يا نور عيوني حبيبتي دانا.

وفور انتشار الصورة، انهالت التعليقات من قبل محبي عاصي، الذين تمنوا لابنته العمر الطويل.

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