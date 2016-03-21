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الاستخبارات العراقية تعتقل خلية لداعش فى بغداد بحوزتها أحزمة ناسفة

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الاستخبارات العراقية تعتقل خلية لداعش فى بغداد بحوزتها أحزمة ناسفة الاستخبارات العراقية تعتقل خلية لداعش فى بغداد بحوزتها أحزمة ناسفة

> تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية من اعتقال خلية إرهابية مكونه من تسعة أشخاص تابعة لتنظيم(داعش) الإرهابى ترتبط بولاية بغداد بالتنظيم.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد أن قوة من الاستخبارات ضبطت بحوزة الخلية عدداً من الأحزمة الناسفة والأسلحة والعتاد العسكرى وعددا من السيارات التى كانت تستخدم فى نقل المواد المتفجرة، والتى عثر عليها أثناء مداهمة مضافات خاصة بالمجموعة الإرهابية.

وأشارت إلى أن الخلية كانت تخطط لإدخال انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف تجمعات المواطنين العراقين والقوات الأمنية فى بغداد.

وأضافت: أن العملية الاستباقية نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع المواطنين والأجهزة الأمنية والذى ساهم فى إيصال المعلومات الدقيقة عن عصابات الإرهابية والأعمال التخريبية.

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