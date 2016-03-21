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بالصور..جو بايدن: إلتزام إسرائيل بحل الدولتين ينهى الصراع مع الفلسطينيين

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بالصور..جو بايدن: إلتزام إسرائيل بحل الدولتين ينهى الصراع مع الفلسطينيين بالصور..جو بايدن: إلتزام إسرائيل بحل الدولتين ينهى الصراع مع الفلسطينيين

>دعا جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى الإسرائيلية إلى إظهار التزامها بحل الدولتين لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين وقال إن التوسع فى الاستيطان يُضعف احتمالات السلام.

وقال بايدن فى كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) وهى جماعة ضعط بارزة مؤيدة لإسرائيل إن"عملية توسيع المستوطنات التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بشكل مطرد ومنهجى وإضفاء الشرعية على البؤر (الاستيطانية) ومصادرة الأراضى يضعف فى رأيى احتمال حل الدولتين."

وقال بايدن إنه لم يتفق مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن توسيع المستوطنات لن يتعارض مع أى جهود لتسوية الصراع.

وقال بايدن إن المنطقة تسير بدلا من ذلك على ما يبدو نحو حل يقوم على أساس دولة واحدة وهو ما وصفه بأنه خطير، وأضاف" لا توجد إرادة سياسية فى الوقت الحالى بين الإسرائيليين أو الفلسطينيين للتحرك قدما بمفاوضات جادة. وهذا أمر مخيب للآمال بشكل لا يُصدق."

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