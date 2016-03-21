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مكافحة المخدرات تضبط أفراد عصابة "هناء" قبل ترويجهم 3 كيلو حشيش

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مكافحة المخدرات تضبط أفراد عصابة "هناء" قبل ترويجهم 3 كيلو حشيش مكافحة المخدرات تضبط أفراد عصابة "هناء" قبل ترويجهم 3 كيلو حشيش
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كلا من " مختار ف ع " 26 سنة ، عاطل ، ومقيم العزبة القبلية، فى حلوان ، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 5006 لسنة 2015م حلوان "مخدرات"، و"ماجد ع ا " 28 سنة، عاطل ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 15780 لسنة 2014م المعادى "مخدرات"، والمحكوم عليه فى القضية رقم 311 لسنة 2013م التبين " سلاح أبيض " والمقضى فيها بالحبس شهر، و"هناء ر ع" 29 سنة ، ربة منزل، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة حلوان مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.800 كيلو ، ومبلغ 1380 جنيه ، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، وانهم كانوا في طريقهم لترويج المخدرات على عملائهم.


>ضبط 3 متهمين بحوزتهم 135 تذكرة هيروين قبل ترويجها بمرسى مطروح

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