القبض على 7 سائقين يتعاطون المخدرات وضبط 191 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، أنها قامت بحملة مشتركة من ضباط إدارة المرور بالاشتراك مع موظفى مديرية الصحة، وتم الكشف والتحليل على 61 سائقاً عشوائياً، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من قائدى السيارات من جميع الفئات، وأسفرت عن ضبط 7 حالات إيجابية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، والعرض على النيابة العامة.

وأضاف البيان، أنه فى إطار جهود المديرية المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المرورى بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين، فقد أسفرت الحملات المرورية عن ضبط 191 مخالفة.

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