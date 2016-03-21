آمنة نصير: ربما نجد آبار بترول أو كنوز من الأرض تعافى الاقتصاد المصرى

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر عضو مجلس النواب،إن مصر لن تقوى أو تتقدم و يكون لها مستقبل إلا بأبنائها و عزيمتهم للعمل على نهضتها، مضيفة:" أتمنى أن نتعافى فى أمورنا الاقتصادية وأن تكون العافية قريبة بفضل من الله".

و أوضحت آمنة نصير، لـ"اليوم السابع"،:" ربما يكتشف المصريون آبار بترول أو كنوز من الارض تظهر لنا فى هذه الأيام تعافى اقتصادنا".

و تمنت أستاذ العقيدة، أن يفيق الشعب المصرى لما يحاك بمصر من أعدائها، مؤكدة أن الشباب هم ثروة الوطن.

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