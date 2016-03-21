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إحالة شبكة دعارة يقودها بواب وزوجته بمدينة نصر لمحكمة الجنح

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إحالة شبكة دعارة يقودها بواب وزوجته بمدينة نصر لمحكمة الجنح إحالة شبكة دعارة يقودها بواب وزوجته بمدينة نصر لمحكمة الجنح
أحالت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، دعارة يقودها بواب وزوجته، للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

كانت معلومات وردت للعقيد أحمد حشاد رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد قيام "ربيع.ع" حارس عقار مسجل آداب وزوجته "أ.م" بإدارة شقتين ببرج سكنى بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 1000 جنيه فى الساعة الواحدة.

بإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب والعميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات والعقيد عماد العوضى، بسرعة مداهمة الوكر وضبط المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الشقة، وتم ضبط زوجة البواب وكل من "إسراء ا"، و"بدرية ب"، و"عبد الله. ب"، و"عبد الله. ش" رجال أعمال خليجيين، وتم ضبط 2469 ريال سعودى، و1900 جنيه مصرى، و5 هواتف محمولة، و2 زجاجة خمور، وملابس داخلية وخارجية للمتهمين، وتكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على حارس العقار.

الأمن يضبط شبكة دعارة دولية تستبدل الجنيهات بالدولارات وتحولها للخارج

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مصر 365

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