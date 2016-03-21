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والدة الطفل بطل العالم فى الـ"مواى تاى": فاز على لاعب إسرائيل ورفع علم مصر

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والدة الطفل بطل العالم فى الـ"مواى تاى": فاز على لاعب إسرائيل ورفع علم مصر والدة الطفل بطل العالم فى الـ"مواى تاى": فاز على لاعب إسرائيل ورفع علم مصر
قالت ولاء بدر ، والدة الطفل"أحمد سامح محمد عادل"، الطالب بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة محرم بك الخاصة بالإسكندرية، والفائز ببطولة العالم فى لعبة "مواى تاى، إن نجلها رفض اللعب أمام اللاعب الإسرائيل فى بطولة تايلاند العام الماضى.

وأكدت "أم البطل المصرى"، أن نجلها واجه اللاعب الإسرائيلى هذا العام فى المباراة قبل النهائية من البطولة وفاز عليه ورفع علم عاليا .

يذكر أن لعبة الـ "مواى تاى" هى لعبة قتالية للدفاع عن النفس وتنظم لها تايلاند بطولة سنويا بمشاركة لاعبين من دول مختلفة.

كانت مدينة كفر الدوار بالبحيرة، قد شهدت حالة من الفرحة الغامرة بين الأهالى بعد علمهم بفوز اثنين من أبناءهم ببطولة العالم والميدالية الذهبية والفضية للعبة "مواى تاى" إحدى الألعاب القتالية والتى أقيمت مؤخرا فى تايلاند، حيث فاز أحمد سامح ببطولة العالم عقب تغلبه فى المباراة النهائية على اللاعب الروسى بالضربة القاضية و حصوله علي الميدالية الذهبية ، ورفع العلم المصرى خلال حفل التتويج، وكذلك حصلت اللاعبة منه محمد عبد الله - على الميدالية الفضية بنفس البطولة.

وطالب عدد من الأهالى، وزارة الشباب والرياضة بدعم المواهب الرياضية للمنافسة فى البطولات العالمية وكذلك دعم مراكز الشباب بالقرى والمراكز بوصفها المصدر الأساسى للمواهب الرياضية الحقيقية.

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