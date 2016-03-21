قنصل فلسطين بالإسكندرية: نشارك بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب بكتب غير هادفة للربح

أكد السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أن فلسطين تشارك فى معرض مكتبة الإسكندرية، غداً، وسيضم معرض كتب ووثائق متعددة للعرض فقط وغير هادف للربح.

وأضاف الدباس لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يواكب الاحتفال بيوم الأرض الفلسطينية والاحتفالات العالمية ليوم المرأة العالمى، والجناح سيضم كتب سياسية وثقافية وفنية وفاعليات ثقافية وشعرية طوال أيام المعرض.

ومن جانبه قال محمد حماد، المسئول الثقافى بالقنصلية الفلسطينية بالإسكندرية، أن المعرض يشارك فيه الروائية بشرى ابو شرار والتى سيكون لها فاعلية عن المرأة العربية ودورها فى المجتمع، بينما يضم الجناح الفلسطينى حفل ثقافى فنى عن الفلكلور ورقصة الدبكة الفلسطينية.

وأضاف "حماد" لـ"اليوم السابع" ان فرقة الفلوجة للفنون الشعبية ستشارك فى يوم 3 أبريل على المسرح الصغير، ويضم صور ووثائق عن القضية الفلسطينية وملصقات بالإضافة إلى تقديم مأكولات شعبية فلسطينية لتذكير المواطنين بالشعب الفلسطينى.

قنصل فلسطين بالإسكندرية يستقبل الروائية "بشرى أبو شرار"

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