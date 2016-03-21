الخميس.. محافظ أسوان يفتتح فرع مؤسسة الكبد المصرى

يفتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، يرافقه الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى الكبد المصرى، فرع مؤسسة الكبد المصرى بمدينة أسوان، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأكد الدكتور جمال شيحة، أن احتفالية افتتاح الفرع الجديد سوف تشهد بداية استقبال الفرع لمرضى فيروس سى من غير القادرين فى جميع مدن وقرى ونجوع محافظة أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة مجاناً.

وأضاف الدكتور شيحة، فى تصريحات صحفية، بأن افتتاح فرع المؤسسة بمدينة أسوان يرفع عدد فروع المؤسسة إلى 20 فرع وياتى ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى التوسع فى إنشاء فروع للمؤسسة بجميع المحافظات وبخاصة المحافظات الحدودية والنائية لضمان وصول خدمات الجمعية الطبية لمرضى فيروس سى فى كل أنحاء الجمهورية ولضمان تنفيذ هدف المؤسسة الاكبر وهو القضاء على فيروس سى فى جميع أنحاء مصر بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى الجادة.

ومن جانبه، كشف الدكتور وليد سمير المدير التنفيذى لفروع المؤسسة ان فرع المؤسسة الجديد باسوان تم تزويده بأحدث أجهزه التحاليل وبه معامل تعد هى الأحدث فى الشرق الاوسط وان الفرع سيكون قادر على خدمة ما يزيد على 10 آلاف مريض شهرياً.

يذكر أن مؤسسة الكبد المصرى تعنى بتقديم أحدث الخدمات الطبية لمرضى الكبد فى كل انحاء الجمهورية وأطلقت المؤسسة مؤخراً مبادرة لمواجهة فيروس سى، فى كل قرى ونجوع ومدن مصر بالتعاون مع النقابات ومنظمات المجتمع المدنى كذلك اطلقت المؤسسة مبادرة قرية خالية من فيروس سى ويتم قريبا الاعلان عن خلو اول ١٢ قرى مصرية من فيروس سى بشكل تام.

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