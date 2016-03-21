تسيير أول رحلة طيران من "أزواكا" اليابانية إلى القاهرة 23 أبريل المقبل

أعلن محمد عبد الجبار، رئيس قطاع السياحة الدولية، بهيئة تنشيط السياحة، عن تسيير أول رحلة طيران من مدينة أزواكا اليابانية إلى القاهرة يوم 23 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن شركة الطيران الخاصة المملوكة لأحد رجال الأعمال المصريين ستقوم بتسيير الرحلة لمدة 5 أسابيع.

وقال عبد الجبار لـ" اليوم السابع"، إن الرحلات الجوية بين مصر واليابان متوقفة تماما، وأن السائحين اليابانيين يتم نقلهم عن طريق شركات الطيران الخليجية، أبرزها القطرية والإماراتية، وأن إعادة تشغيل الرحلات من اليابان سيكون له أثر إيجابى فى دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر وخاصة للمدن الثقافية" الأقصر – القاهرة – أسوان".

وأشار إلى أن عدد السياح اليابانيين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ 13 ألف 613 سائحا، بنسبة زيادة تقريبا 10 % مقارنة بعام 2014 .

كانت "مصر للطيران"، قد أوقفت فى وقت سابق رحلاتها إلى اليابان نتيجة لارتفاع التكلفة وعدم وجود جدوى اقتصادية لاستمرارها.

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