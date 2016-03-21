أمن المطار يحبط تهريب 120 ألف دولار و50 ألف ريال للخارج خلال 24 ساعة

أحبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 محاولات لتهريب 120 ألف دولار، و50 ألف ريال سعودى، و30 ألف درهم إماراتى بالمخالفة لقانون تداول النقد خارج البلاد.

وأوضح مصدر مسئول فى تصريحاتٍ صحفية، أن الخدمات الأمنية اشتبهت فى راكب مصرى متوجه إلى دولة خليجية، وبتفتيش حقائبه عُثِرَ بداخلها على 65 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى راكب آخر متوجه إلى كوالا، عُثِرَ بحوزته على 55 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى ضبط راكبة مصرية متوجهة إلى الخليج، عُثِرَ بحوزتها على 50 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى راكب سورى عُثِرَ بحوزته على 30 ألف درهم إماراتى أثناء إنهاء إجراءات سفره.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير محاضر بحق المهربين وإاحالتهم للنيابة المختصة.