"دعم مصر": انتخابات داخلية على رئاسة اللجان البرلمانية حال عدم التوافق

قال علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر ، إن الائتلاف سيتبع أسلوب الانتخابات الداخلية حال وجود أكثر من مرشح للائتلاف على رئاسة اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أنه سيتبع نظام التوافق بين المرشحين.

وأضاف المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع"، أن بعض اللجان البرلمانية تشهد وجود عدد من مرشحى الائتلاف على رئاستها، نظرا لكثرة عدد الأعضاء، مشيرا إلى أن قيادات الائتلاف سيتبعون أولا نظام التوافق بين المرشحين على لرئاسة كل لجنة، وحال فشل التوافق سيتم إجراء انتخابات داخلية.

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