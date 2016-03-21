حبس عاطل أطلق النار على شقيقه بسبب خلافات عائلية

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى قتل شقيقه، وحيازته سلاح نارى بأطفيح، كما طلبت النيابة سرعة اجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة أطفيح من مستشفى أطفيح المركزى، بوصول سائق "توك توك" ومقيم بدائرة المركز مصاب بطلق نارى بالكتف اليسرى من الخلف، بالانتقال والفحص وسؤاله اتهم شقيقه "عاطل، ومقيم بذات العنوان" بإحداث إصابته بسلاح نارى كان بحوزته أثناء منعه من التعدى على والدهما، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش عيار 12 مم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.

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