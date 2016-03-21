أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل أطلق النار على شقيقه بسبب خلافات عائلية

Google+ Print
حبس عاطل أطلق النار على شقيقه بسبب خلافات عائلية حبس عاطل أطلق النار على شقيقه بسبب خلافات عائلية
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع فى قتل شقيقه، وحيازته سلاح نارى بأطفيح، كما طلبت النيابة سرعة اجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة أطفيح من مستشفى أطفيح المركزى، بوصول سائق "توك توك" ومقيم بدائرة المركز مصاب بطلق نارى بالكتف اليسرى من الخلف، بالانتقال والفحص وسؤاله اتهم شقيقه "عاطل، ومقيم بذات العنوان" بإحداث إصابته بسلاح نارى كان بحوزته أثناء منعه من التعدى على والدهما، بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش عيار 12 مم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.


>ضبط 8 فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة بسبب خلافات أسرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365