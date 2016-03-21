بالفيديو..ضبط المتورطين فى هجوم مسلح على محطة وقود بالبحيرة وقتل نجل صاحبها

تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط المتورطين فى الهجوم المسلح على محطة وقود بالطريق الجديد لقرية الإمام الغزالى.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد خريصة مدير المباحث، يفيد بقيام مسلحين وبحوزتهم بنادق آلية بالسطو المسلح على محطة تموين سيارات بطريق قرية الإمام الغزالى بالدلنجات بالبحيرة، ملك حمدى شعبان الصباغ، وقتلوا نجل صاحب المحطة "مصطفى" بـ 3 رصاصات، واستولوا على مبلغ مالى 1500 جنيه كانت بحوزة القتيل، وفروا هاربين.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية، والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد حمد رئيس مباحث الدلنجات، وإشراف اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، لسرعة كشف غموض الحادث، وضبط مرتكبى الحادث .

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أنه أثناء تواجد المجنى عليه بالمحطة المشار إليها فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص مجهولين بالتعدى عليه بإطلاق أعيرة نارية ما أدى لإصابته ووفاته والإستيلاء على مبلغ مالى إيراد المحطة، وفروا هاربين .

وأضافت التحريات أن مرتكبى الواقعة هم كل من " أيمن . ع . س " عاطل ومقيم بعزبة السفارى – زمران النخل دائرة المركز مسجل شقى خطر تحت رقم 1958 فئة ( أ ) سرقات عامة والسابق اتهامه فى (26) قضية متنوعة "سلاح سرقة بالإكراه – مخدرات – ضرب"، آخرهم القضية رقم 18754/2015 جنايات المركز "سرقة بالإكراه"، والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها، والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى (4) قضايا متنوعة " سرقة – تبديد " آخرهم القضية رقم 16344/2013 جنح المركز " تبديد "، والمحكوم عليه فيها بالحبس غياباً لمده شهر وكفالة 100 جنية بجلسة 19/12/2015 ، و"شمس . م . ع" عاطل ومقيم بقرية البلاكوس مركز كوم حمادة والسابق اتهامه فى (9) قضايا متنوعة " سلاح – سرقة – ضرب – تبديد – خيانة أمانة"، آخرهم القضية رقم 8690/2014 جنايات قسم ثاني العامرية / الإسكندرية " سلاح نارى بدون ترخيص"، و"عبد الزين . ع . ع " وشهرته "عبده موته" حداد ومقيم زاوية أبو شوشة دائرة المركز سبق اتهامه فى القضية رقم 4274/2015 جنايات قسم كرموز / الإسكندرية " مخدرات ".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين وضبط بحوزة الأول بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل أرقام 56040862 و( 50 ) طلقة لذات العيار و3 خزائن، والهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بإرتكاب الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه والسطو المسلح يتزعمه الأول، حيث قاموا برصد المحطة المشار إليها قبيل ارتكاب الواقعة، وبعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على السطو المسلح عليها بهدف الاستيلاء على الإيراد المالى بها، قاموا باستقلال دراجة بخارية قيادة الثالث وانتظروا على مقربة من المحطة حتى تأكدوا من خلو الطريق، ثم قام المتهمان الأول والثانى بالترجل والدلوف لغرفة العاملين بالمحطة وتهديد المجني عليه والاستيلاء على مبلغ مالى 1000 جنية "إيراد المحطة "، وهاتف المجنى عليه، وحينما حاول المجنى عليه استخلاص السلاح النارى من الأول، فقام بإرداءه بوابل من الطلقات ما أدى لإصابته ووفاته وفروا هاربين.

وتم ضبط الدراجة البخارية المستخدمة فى الواقعة بإرشاد المتهمين، وبعرض الهاتف المضبوط على أهل المجنى عليه تعرفوا عليه، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، كما انتقل لمعاينة الحادث أحمد جمال وكيل نيابة الدلنجات برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة بأمانة سر محمد يوسف وصرح بدفن الجثة.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية من محلات الصاغة بالبحيرة

>