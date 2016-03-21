لو بتفكرى فى الإنجاب.. التوتر أثناء الحمل يعرض طفلك للأمراض وصغر الحجم

من المعروف والشائع أن تعرض المرأة الحامل للتوتر أو الضغط النفسى خطأ على صحتها، لكن ربما لا أحد يعلم أحد تفاصيل ما يحدث للجنين نتيجة تعرض الحامل للضغط والتوتر.

وفى السياق أوضحت دراسة جديدة، نشر نتائجها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أن تعرض الحامل للتوتر والضغط يتسبب فى انخفاض وزن الأطفال حديثى الولادة إلى 2.5 كيلو جرام.

وقالت المؤلف الرئيسى للدراسة "Christine Guardino" الباحثة بجامعة كاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن إفراز جسم الحامل للكثير من هرمون الكورتيزول الناتج عن التوتر والإجهاد، ارتبط بولادة أطفال أوزانهم أقل من المعدل الطبيعى.

وأشارت كريستين إلى أنه من الطبيعى ارتفاع مستويات الكورتيزول عادة عند المرأة من 2 لـ4 مرات خلال الحمل الطبيعى، ما يلعب دورا مهما فى نمو وتطور الجنين، لكن عندما يرتفع مستوى هرمون الكورتيزول أكثر من هذا المعدل، يؤثر سلبيا على الجنين، لأن المستويات المرتفعة من هرمون الكورتيزول تقلل من تدفق الدم للجنين ما يؤثر على نموه.

وبحسب التقرير، أظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللائى كن يعانين من مستويات مرتفعة فى هرمون الكورتيزول أكثر من المعتاد أنجبن أطفالا أقل وزنا، وفى بعض الحالات يعانون من مشاكل مرضية تتضمن اضطرابات فى التمثيل الغذائى ومشاكل فى القلب والأوعية الدموية.

وطالب الباحث النساء اللائى يخططن للحمل بالأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية المحتملة لتعرضهن للإجهاد اليومى وتأثيره على صحة الجنين.

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