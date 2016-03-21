حارس الأهلي: فقدت 4 كيلو من وزني حزنا على خسارة نقطتين أمام المصري

فقد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي جزءً من وزنه بسبب حالته النفسية السيئة عقب مباراة المصري التي انتهت بالتعادل 2-2 في بطولة الدوري.

وقال حارس مرمى الأهلي: "أحزن للغاية عندما يفقد الفريق بعض النقاط، لدرجة أنني فقدت 4 كيلوجرام من وزني عقب التعادل أمام المصري".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي": "تعرضت لحملة هجوم غير مبررة لمجرد ارتكاب خطأ في مباراة المصري، تسبب في احتساب ركلة جزاء ضدي، رغم أن الكل يخطأ ولا أحد يحاسبه بهذا الشكل".

وأوضح: "للعلم، كنت مصابًا قبل هذا اللقاء، ولكن صممت على المشاركة، لأنه من غير المقبول التأخر عن الفريق عندما يحتاجني".

وبرر أحمد عادل عبد المنعم خطأه في مباراة المصري بسبب سوء تقديره للكرة، خاصة أنه يشارك أساسيًا على فترات متقطعة خلال الفترة من 2013 إلى 2016.