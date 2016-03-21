وزير الداخلية:الدفع بتعزيزات أمنية لسيناء..والإرهابيون لن يفلتوا من العقاب

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية لمناقشة تعزيز الإجراءات الأمنية بشمال سيناء.

فى بداية الإجتماع نعى الوزير شهداء الوطن وتقدم بخالص عزائه لأسرهم، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بأسر الشهداء، وأكد أن هؤلاء الإرهابيين لن يفلتوا بفعلتهم وسينالون عقاباً يستحقونه، وثمّن الوزير حجم الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يضربون كل يوم المثل فى البطولة والتضحية من أجل مواجهة قوى الشر والإرهاب، مؤكدين على وطنيتهم وانتمائهم لتراب هذا الوطن بتلك التضحيات.

واستعرض وزير الداخلية ظروف وملابسات الحادث مع القيادات، والنتائج المستخلصة منه، والتى تضمن عدم تكرار وقوعه مرة أخرى، وطالب رفع معدلات الأداء بصورة مستمرة، بما يسهم فى تطوير المنظومة الأمنية، ويتفق مع الظروف والمتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية وتداعياتها الأمنية، وفق خطط أمنية مدروسة وأساليب مستحدثة قادرة على أداء متطلبات العمل الأمنى وفق منظور متطور.

وأشاد الوزير بالروح المعنوية المرتفعة للقوات وبحجم إدراكهم للمخاطر المتواجدة على الساحة، والإصرار على تحمل المسئولية من منطلق إيمانهم بالعقيدة الأمنية، وأكد أن الوزارة ستتخذ العديد من التدابير والإجراءات والدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستى لشمال سيناء، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع القوات المسلحة، وبما يضمن فرض سيطرة أمنية محكمة على كافة أرجائها، ووجه بتكثيف الحملات بشكل مستمر لاستهداف العناصر الإرهابية والخطرة.

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