اليوم..أولى جلسات الاستشكال الثانى على حبس إسلام بحيرى فى"ازدراء الأديان"

تنظر محكمة جنح مستأنف مصر القديمة برئاسة المستشار محمد سراج ، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستشكال الثانى المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع الباحث إسلام بحيرى والمحبوس لمدة عام لاتهامه بازدراء الأديان .

كان دفاع إسلام بحيرى، تقدم بطلب الاستشكال الثانى إلى المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، والذى حدد جلسة 12 مارس لنظر الاستشكال أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة.

وقررت محكمة جنح الجمالية، فى وقت سابق ، رفض استشكال الباحث إسلام بحيرى الأول على حكم حبسه عاما، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، رفضت الطلب المقدم من دفاع الباحث إسلام بحيرى، برد هيئة محكمة مستأنف مصر القديمة التى تنظر الاستشكال على الحكم الصادر بحبسه ، و قررت المحكمة تغريم المتهم، الذى يقضى عقوبة الحبس لمدة عام فى اتهامه بازدراء الدين الإسلامى، 1000 جنيه.

> كانت محكمة مستأنف مصر القديمة، قضت فى أواخر شهر ديسمبر الماضى، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام البحيري على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى، وقامت بتخفيف الحكم عليه لعام واحد.

دفاع إسلام البحيرى: نظر الاستشكال الثانى على حبس موكلى 21 مارس الجارى